الفتح يتذوق طعم الانتصار الأول على حساب الاتفاق

البلاد (جدة)

حقق فريق الفتح انتصارًا ثمينًا؛ هو الأول له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه الاتفاق اليوم الجمعة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

بادر بالتهديف لفريق الفتح اللاعب فهد الزبيدي مع الدقيقة 45+4 من عمر اللقاء، وعادل موسى ديمبيلي بالتعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

ونجح جورجي فيرنانديز من إعادة التقدم للفتح مع الدقيقة 64 ليحقق فريقه الانتصار الأول له في روشن بالموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 15 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر.