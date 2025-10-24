الرئيسية
الفتح يتذوق طعم الانتصار الأول على حساب الاتفاق
الرياضة

الفتح يتذوق طعم الانتصار الأول على حساب الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      24 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الفتح انتصارًا ثمينًا؛ هو الأول له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه الاتفاق اليوم الجمعة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

بادر بالتهديف لفريق الفتح اللاعب فهد الزبيدي مع الدقيقة 45+4 من عمر اللقاء، وعادل موسى ديمبيلي بالتعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

ونجح جورجي فيرنانديز من إعادة التقدم للفتح مع الدقيقة 64 ليحقق فريقه الانتصار الأول له في روشن بالموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 15 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر.

