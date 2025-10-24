الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

الأولىالديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 24 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق واس (الرياض) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.