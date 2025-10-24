الأولى

الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

3 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      24 أكتوبر 2025

واس (الرياض)
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى

عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في

مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

