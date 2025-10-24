الرئيسية
التعادل يحسم مواجهة نيوم والخليج
الرياضة

التعادل يحسم مواجهة نيوم والخليج

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      24 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مواجهة الخليج ونيوم، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الخليج، حيث نجح صالح العمري في تسجيل هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 16 بعد هجمة منظمة أنهتها تسديدة قوية سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 22 بطاقة صفراء في وجه الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب نيوم، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الخليج.

لم ينتظر فريق نيوم طويلًا للرد، إذ تمكن لوتشيانو رودريجيز من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب نيوم تعديلًا دفاعيًا بإشراك خليفة الدوسري بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، في محاولة لتأمين الخط الخلفي وتحسين التوازن الدفاعي.

بهذا التعادل، رفع الخليج رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل نيوم إلى نفس الرصيد من النقاط، لكنه تراجع إلى المركز العاشر بفارق الأهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 

