الأهلي يتخطى النجمة بهدف البريكان في”روشن”

البلاد (جدة)

حصد الأهلي 3 نقاط مهمة من مستضيفه فريق النجمة بعدما فاز عليه بهدف دون رد، جاء بتوقيع فراس البريكان عند الدقيقة (34) بعد استغلاله خطأ دفاعيا، ليقود فريقه لانتصار ثمين في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة، فيما بقي النجمة في مؤخرة الترتيب دون أي نقطة.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف البريكان، وكان قريبًا من إضافة الثاني في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس البرازيلي فيكتور براغا تألق وأنقذ مرماه من تسديدة قوية للفرنسي إنزو ميلوت.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف تأمين الفوز، إلا أن محاولات رياض محرز ،وإيفان توني، لم تجد طريقها إلى الشباك، بفضل تألق الحارس براغا والدفاع النجماوي.