وزير الرياضة والشباب التونسي يستقبل وفد أسبوع الإخاء السعودي التونسي

البلاد (تونس)
استقبل وزير الشباب والرياضة التونسي الصادق المورالي، في مقر الوزارة اليوم، وفد أسبوع الإخاء السعودي التونسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
استقبل وزير الشباب والرياضة التونسي الصادق المورالي، في مقر الوزارة اليوم، وفد أسبوع الإخاء السعودي التونسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وأشاد الوزير المورالي خلال كلمته بالمناسبة بعمق العلاقات التي تجمع تونس والمملكة العربية السعودية على مختلف المستويات، ولا سيما في المجال الرياضي، معربًا عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي تشهده الرياضة في المملكة، وبالبنية التحتية المتطورة للملاعب والمنشآت الرياضية.
من جانبه، أكد السفير الصقر، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع تونس، وقال: “نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يجسّد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين”، ونؤكد على أهمية تبادل الخبرات في المجالات الشبابية والثقافية والرياضية لتعزيز روابط الصداقة بين شباب المملكة وتونس”.
وعقب اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية وشهادات التقدير، احتفاءً بنجاح أسبوع الإخاء وترسيخًا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وكان أسبوع الإخاء السعودي التونسي قد انطلق من مدينة “سوسة” الساحلية بمشاركة وفد سعودي يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الشبابية والرياضية والثقافية، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وتفعيل الدبلوماسية الشبابية والثقافية بين البلدين.
وجاء تنظيم هذا الأسبوع تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة، وحرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الشباب والرياضة والثقافة، إضافة إلى إتاحة مساحة للتعارف وتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الأخوة والانفتاح بين شباب البلدين.