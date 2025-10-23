وزير الإعلام يزور قطر ويرأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الإعلامية

قام وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بزيارة رسمية إلى دولة قطر، ترأس خلالها مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اجتماع اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.
وعقد خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات.
كما قام، وزير الإعلام بزيارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، ولا سيما التجربة القطرية الإعلامية المتميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.
والتقى الدوسري عددًا من المسؤولين والإعلاميين في دولة قطر، في إطار تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.