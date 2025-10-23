نجاة قائد عسكري يمني من محاولة اغتيال

البلاد (تعز)

نجا قائد عسكري يمني بارز، أمس (الأربعاء)، من محاولة اغتيال؛ إثر انفجار عبوة ناسفة أعقبها قصف بقذائف الهاون، استهدف موكبه في مدينة تعز الواقعة جنوبي اليمن، في هجوم جديد يعكس تصاعد حدة الانفلات الأمني في المحافظة التي تتقاسم السيطرة عليها جماعة الحوثي وتنظيم الإخوان.

وذكرت مصادر عسكرية، وفقاً للعين الإخبارية، أن قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، العميد الركن عدنان رزيق، أُصيب بجروح متعددة بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت إلى جوار السجن المركزي في مدينة تعز، أثناء مرور موكبه صباح الأمس.

وأوضحت المصادر أن الانفجار أودى بحياة اثنين من مرافقي العميد رزيق، فيما أُصيب عدد آخر من الجنود المرافقين بجروح متفاوتة. وتم نقل القائد العسكري إلى أحد المستشفيات الميدانية في المدينة لتلقي العلاج، حيث أكدت التقارير الطبية الأولية إصابته بشظايا في الظهر وأجزاء متفرقة من جسده، وحالته مستقرة .

وفي بيان مقتضب، أكد محور تعز العسكري وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن “العميد الركن عدنان رزيق نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه، أسفرت عن مقتل اثنين من مرافقيه”، مضيفاً أن مليشيات الحوثي حاولت عقب التفجير استهداف الموكب مجدداً بقذائف الهاون، في خرق واضح للقوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة داخل المناطق الحضرية.