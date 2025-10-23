الرئيسية
/
/
/
/
/
مليون زائر لموسم الرياض في 13 يوماً
متابعات

مليون زائر لموسم الرياض في 13 يوماً

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      23 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض 2025 إلى مليون زائر خلال 13 يومًا فقط منذ انطلاقه في 10 أكتوبر الجاري، في إنجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي حققها الموسم في نسخته السادسة كأضخم وجهة ترفيهية في المنطقة والعالم.

وشهد الموسم منذ انطلاقته فعاليات عالمية ضخمة استقطبت اهتمامًا واسعًا من الجمهور المحلي والدولي، إذ افتُتح بمسيرة عالمية مبهرة بالتعاون مع شركة Macy’s الأميركية، في حدث غير مسبوق جمع بين الإبهار البصري والاستعراض الفني، تلا ذلك منتدى Joy Forum 2025 الذي استضاف نخبة من أبرز قادة وصناع الترفيه حول العالم، بالإضافة إلى بطولة Six Kings Slam التي جمعت ألمع نجوم التنس العالميين في أجواء حماسية فريدة.

ويواصل موسم الرياض تعزيز موقعه الريادي في الترفيه والتجارب الفريدة، عبر فعالياته المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والفنون والرياضة والتجارب المميزة، ليؤكد مجددًا دوره في جعل العاصمة الرياض وجهة رائدة في الترفيه العالمي ومركزًا للإبداع والتميز.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *