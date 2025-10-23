مقتل قيادى بـ«حزب الله» في غارة إسرائيلية

البلاد (بيروت)

قُتل شخص أمس (الأربعاء) في بلدة عين قانا جنوب لبنان، إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء قيادته دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في منطقة إقليم التفاح.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانيّة، في بيان، بأن الغارة أسفرت عن سقوط قتيل، مؤكداً أن الحادث وقع في نطاق قضاء صور، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط مزيد من الضحايا.

وفي بيان رسمي لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت القيادي عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في “قوة الرضوان” التابعة لميليشيا حزب الله، مؤكدًا تصفيته خلال العملية. وذكرت رئيسة قسم الإعلام العربي بالجيش الإسرائيلي، الكابتن إيلا، على حسابها بمنصة”إكس” أن كربلا كان”ضالعاً في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل”، وأن أنشطته شكّلت خرقاً للتفاهمات بين البلدين.

وتعد هذه الغارة جزءاً من سلسلة عمليات إسرائيلية شبه يومية في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بوجود في خمس نقاط في الجنوب، وتواصل عمليات التجريف والتفجير التي تثير توتراً مستمراً في المناطق الحدودية.