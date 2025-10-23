مدرب القادسية يتحسر على رحيل أبو الشامات للأهلي

البلاد (جدة)

أقرّ الإسباني ميتشيل جونزاليس، المدير الفني للقادسية، بتسرّعه في الاستغناء عن صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي الحالي، مؤكداً أنه لم يُمنحه الوقت الكافي قبل رحيله، وهو ما يلمسه اليوم من تطوره اللافت مع الأهلي والمنتخب السعودي.

وقال جونزاليس في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الأخدود ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي: أعترف أنني لم أتحلَّ بالصبر على صالح أبو الشامات وربما تسرّعنا في بيع عقده”.

وتابع: ” لو كان معنا الآن لكان من الركائز الأساسية في القادسية. ما يقدمه مع الأهلي والمنتخب يُجسّد نضجه وتطوره الكبير”.

وأبدى المدرب أسفه قائلاً: ألوم نفسي وأتحسر كلما رأيته يسجل ويصنع.

وأضاف المدرب الإسباني: مغادرة صالح ليست نهاية العالم. لدينا محمد شقيقه وما زال معنا، ولن نفرط فيه بسهولة. سنواصل الرهان على اللاعبين المحليين ممن يمتلكون الجودة.

وأكد جونزاليس أن الأخدود يعاني من بعض المشكلات الدفاعية، لكنه يبقى خصماً خطيراً في التحولات السريعة، محذراً من القراءة الخاطئة لسوء نتائجه الأخيرة: النتائج لا تعكس سهولة المباراة.

ويواصل القادسية بدايته القوية هذا الموسم، محتلاً وصافة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة بعد خمس جولات، من أربعة انتصارات وتعادل، ما يعزز طموحه في المزاحمة على المراكز المتقدمة.