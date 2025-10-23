رئيس “الغذاء والدواء”: المملكة توظّف الذكاء الاصطناعي لصناعة مستقبل رقابي أكثر كفاءة وجودة للأدوية

البلاد (أمستردام)
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن المملكة، تساهم بفعالية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأعمال الرقابية على الأدوية، بما يعزز سلامتها وجودتها انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الأثر الأكبر.
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن المملكة، تساهم بفعالية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأعمال الرقابية على الأدوية، بما يعزز سلامتها وجودتها انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الأثر الأكبر.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الهيئة في القمة السنوية لتحالف السلطات التنظيمية لائتلاف الأدوية الدولية (ICMRA 2025)، ومشاركته في رئاسة إحدى جلسات القمة بعنوان: الذكاء الاصطناعي في الممارسات التنظيمية.. استشراف المستقبل، إلى جانب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) لورانس تالون.
عُقدت الجلسة في مقر وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بمدينة أمستردام عاصمة مملكة هولندا، وبحث خلالها المبادئ التنظيمية لضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعراض تحديات الاستفادة منها ودورها في بناء ممارسات تنظيمية تصنع أثرًا عالميًا، إلى جانب تبادل الخبرات واستعراض آليات اتخاذ القرارات المبنية على التحليلات الدقيقة كمخرجات للجهات الرقابية حول العالم.
وتضمن جدول أعمال القمة، التي تُقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر اجتماعات ولقاءات وجلسات حوارية بحثت تعزيز التعاون وبناء القدرات وتبادل الخبرات والبيانات بين أعضاء التحالف.
ويُعدّ (ICMRA) تحالفًا دوليًا لهيئات تنظيم الأدوية، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية، ومعالجة التحديات المتعلقة بسلامة الأدوية وتطوير اللوائح والأنظمة التشريعية ذات العلاقة