“جسور الإعلام” تعزز حضور المنتدى السعودي للإعلام في مؤتمر FIPP العالمي للإعلام 2025 في مدريد

البلاد (مدريد)
شاركت مبادرة “جسور الإعلام” في فعاليات مؤتمر FIPP World Media Congress 2025، أحد أبرز التجمعات العالمية في مجالات صناعة المحتوى والإعلام والنشر، والمُقام هذا العام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن جهود المنتدى السعودي للإعلام لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الإستراتيجية في صناعة الإعلام.
شاركت مبادرة “جسور الإعلام” في فعاليات مؤتمر FIPP World Media Congress 2025، أحد أبرز التجمعات العالمية في مجالات صناعة المحتوى والإعلام والنشر، والمُقام هذا العام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن جهود المنتدى السعودي للإعلام لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الإستراتيجية في صناعة الإعلام.
وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المنتدى إلى مدّ جسور التواصل مع كبرى المؤسسات الإعلامية وخبراء الصحافة حول العالم، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، وتطوير المحتوى الإعلامي، بما يسهم في تعزيز الحضور السعودي في المشهد الإعلامي الدولي.
وتُعد FIPP من أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في صناعة المحتوى والإعلام والنشر، وتضم في عضويتها مئات المؤسسات الإعلامية من مختلف دول العالم، وتعمل على تمكين قطاع الإعلام من خلال التدريب، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب دورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الممارسات الإعلامية العالمية.
وأكد المنتدى السعودي للإعلام أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهوده المستمرة لترسيخ مكانة المملكة في صناعة الإعلام عالميًا، من خلال بناء تحالفات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية الكبرى، ودعم الريادة والابتكار الإعلامي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين الصناعات الإبداعية والإعلامية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
وتُعد مبادرة “جسور الإعلام” إحدى المبادرات النوعية للمنتدى السعودي للإعلام، وتهدف إلى تعزيز التواصل المعرفي والإبداعي بين المملكة والمجتمع الإعلامي العالمي، من خلال المشاركة في كبرى الفعاليات الدولية مثل MIPCOM في فرنسا وFIPP في مدريد، لتسليط الضوء على التجربة السعودية في تطوير قطاع الإعلام، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات المستقبلية في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي.