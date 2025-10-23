بوليفارد وورلد.. مناطق ترفيهية متكاملة تعزز جودة الحياة وترسم ملامح المستقبل الحضري

البلاد (الرياض)

يشكل بوليفارد وورلد أحد أبرز المعالم الترفيهية في العاصمة الرياض، ووجهة حضرية تعكس حيوية المشهد الترفيهي المتجدد في المملكة، بما يجسد رؤيتها الطموحة نحو تعزيز جودة الحياة وتحويل الترفيه إلى عنصر فاعل في التنمية الشاملة، التي تهدف إلى بناء مدن عصرية نابضة بالحياة تجمع بين الجمال والتنوع والإبداع.

ويقدم بمناطقه المتعددة نموذجًا متكاملًا للوجهات الحضرية الحديثة التي تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والصحي والثقافي للمجتمع، من خلال بيئات مصممة بعناية توازن بين المساحات الخضراء، والأنشطة الترفيهية، والفعاليات الثقافية والفنية, ويتيح الزوار من عيش تجربة نوعية تدمج بين الراحة البصرية والإحساس المجتمعي، إذ يجمع بين العروض الفنية والموسيقية، والمطاعم العالمية، والمناطق الثقافية التي تمثل دول العالم، ما يسهم في رفع مستوى السعادة والرضا العام، وتعزيز المشاركة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة.

وأعرب الشاب السعودي سلمان العتيبي, عن تقديره لما يوفره بوليفارد وورلد من تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الراحة والتجدد، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت أحد أبرز ملامح العاصمة ومتنفسًا اجتماعيًا يعزز جودة الحياة.

من جانبه، أشار زوار من دولة الكويت في حديثهم لوكالة الانباء السعودية (واس), أن “بوليفارد وورلد” يمثل نموذجًا فريدًا للمدن العصرية التي تدمج بين الترفيه والتقنية والضيافة، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الرياض في مختلف مجالات الترفيه والسياحة.

وبين زوار من اليابان وإيطاليا، أن العاصمة الرياض باتت وجهة عالمية تحتضن فعاليات ترفيهية تضاهي كبرى المدن الدولية، وتقدم تجربة غير مسبوقة في المنطقة من حيث التنظيم والتنوع الثقافي.

ويبرز “بوليفارد وورلد” قدرة المملكة على تطوير وجهات نوعية تراعي الجوانب البيئية والجمالية والاجتماعية في آنٍ واحد، إذ أصبحت هذه المشاريع أكثر من مجرد مناطق ترفيه، بل رمزًا للتحول الحضري والإنساني الذي تشهده العاصمة، وتجسيدًا عمليًا لرؤية وطن يسعى إلى جعل جودة الحياة واقعًا يعيشه الجميع.