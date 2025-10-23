المراسم الملكية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) توقّعان مذكرة تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية

البلاد (الرياض)
وقَّعت المراسم الملكية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مُذكرة تعاون؛ تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تطوير القدرات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة.
وقَّعت المراسم الملكية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مُذكرة تعاون؛ تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تطوير القدرات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة.
وقع المذكرة كلٌّ من رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر بن محمد المهيد، بحضور عددٍ من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج مشتركة من خلال “سامي للأنظمة الأرضية” وشركة “سامي للإلكترونيات المتقدمة”، وتبادل الخبرات في مجال المراسم الرسمية، وتنظيم ورش عمل واجتماعات مشتركة، إلى جانب الاستفادة من إمكانات الشركتين في مجالات الأنظمة الأرضية، والإلكترونيات المتقدمة، وخدمات الصيانة، والتدريب الفني، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى برامج تدريبية لتطوير الكفاءات البشرية في المراسم الملكية.
يأتي توقيع المذكرة تجسيدًا لأحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين القدرات التقنية والصناعية وتعزيز الشراكات، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل مُتكاملة تواكب التحول المؤسسي والرقمي، وتسهم في تحقيق التميز في الخدمات والإجراءات التنظيمية الرسمية بما يعزز مكانة المملكة في مجالات الإدارة والمراسم، ويرسّخ ثقافة الاعتماد على الحلول الوطنية المتقدمة في القطاعات الحكومية المختلفة.