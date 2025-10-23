المدرب “ديمتري” يستعيد ذكريات الثلاثية والرباعية مع الاتحاد ومنسوبيه

استقبل نادي الاتحاد المدرب الاتحادي الشهير البلجيكي ديمتري، مستعيداً ذكريات” الداهية” كما تحب أن تطلق عليه جماهير العميد؛ حيث سبق وأن حقق المدرب البلجيكي إنجازات كبيرة وإرثًا عظيمًا مع كتيبة النمور من خلال (8) بطولات؛ ما بين محلية وآسيوية وخليجية؛ ليبقى في ذاكرة كل اتحادي عبر موسمين ذهبيين للاتحاد 1417 و 1419هـ، وتتويجه بـ “الثلاثية ” و ” الرباعية” الشهيرة.
وقد تجول مدرب الاتحاد الأسبق في مرافق النادي، واستعاد ذكرياته مع منسوبيه في لفتة وفاء جميلة، بين المدرب البلجيكي وناديه.
الجدير ذكره، أن ديمتري متابع لمباريات الفريق الاتحادي ودائمًا مايوجه رسائل لنجومه وجماهيره قبل المباريات الكبيرة والحاسمة؛ حيث يرتبط مع الفريق الاتحادي وجدانياً؛ حتى وإن كان بعيداً مكانياً. ويذكر ديمتري دائما أن الاتحاد بيته الأول، الذي لايمكن أن ينسى ذكرياته معه ومع جماهيره الغفيرة.
