الرياض يعبر الخلود بهدف وحيد في دوري روشن

البلاد (جدة)

حقق فريق الرياض ثاني انتصاراته في دوري روشن السعودي بالفوز على ضيفه الخلود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

أحرز مامادو سيلا هدف الرياض والمباراة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

ونجح الرياض في الحفاظ على هدف التقدم حتى نهاية المواجهة، ليحصد النقاط الثلاث.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط ليحتل المرتبة التاسعة.