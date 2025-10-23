الرياض يعبر الخلود بهدف وحيد في دوري روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق الرياض ثاني انتصاراته في دوري روشن السعودي بالفوز على ضيفه الخلود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس بالجولة السادسة من عمر المسابقة.
أحرز مامادو سيلا هدف الرياض والمباراة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد الرياض إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط ليحتل المرتبة التاسعة.
