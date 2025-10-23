الرئيسية
/
/
/
/
/
الرياض يعبر الخلود بهدف وحيد في دوري روشن
الرياضة

الرياض يعبر الخلود بهدف وحيد في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      23 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الرياض ثاني انتصاراته في دوري روشن السعودي بالفوز على ضيفه الخلود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

أحرز مامادو سيلا هدف الرياض والمباراة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

ونجح الرياض في الحفاظ على هدف التقدم حتى نهاية المواجهة، ليحصد النقاط الثلاث.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط ليحتل المرتبة التاسعة.

  

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *