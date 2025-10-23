التعاون يتغلب على الفيحاء بثنائية في”روشن”

البلاد (جدة)
حقق فريق التعاون فوزا مهما على حساب مضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.
سجل هدفي التعاون كل من أنجيلو فولغيني ومحمد محرزي في الدقيقتين 26 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم “السكري” بهدفين دون رد.
الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 15 ليعزز موقعه في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، فيما جمدت الخسارة رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن.
