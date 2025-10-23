الرئيسية
/
/
/
/
/
التعاون يتغلب على الفيحاء بثنائية في”روشن”
الرياضة

التعاون يتغلب على الفيحاء بثنائية في”روشن”

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      23 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون فوزا مهما على حساب مضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.

سجل هدفي التعاون كل من أنجيلو فولغيني ومحمد محرزي في الدقيقتين 26 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم “السكري” بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني قلص الفيحاء الفارق بهدف سجله كريس سمولينغ مع الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 15 ليعزز موقعه في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، فيما جمدت الخسارة رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *