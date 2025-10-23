إسرائيل تحدد هوية رهينتين تسلمت جثتيهما

البلاد (تل أبيب)

فيما تتواصل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، تحديد هوية جثتي رهينتين تسلمهما من الصليب الأحمر، مؤكداً أنهما تعودان إلى تامير أدار وأرييه زلمانوفيتش، وذلك بعد فحوص الطب الجنائي.

وبذلك يرتفع عدد رفات الرهائن الذين استعادتها إسرائيل من حركة حماس إلى 16 من أصل 28، ضمن الاتفاق الذي جرى بوساطة أمريكية ودولية. وكانت كتائب القسام قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها تسليم جثتي الرهينتين اللتين تم انتشالهما الثلاثاء، في إطار تنفيذ الاتفاق.

في المقابل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت جثامين 15 فلسطينياً من إسرائيل إلى قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الجثث الفلسطينية التي تمت إعادتها منذ بدء تنفيذ الهدنة إلى 165، وفق ما أكدته وزارة الصحة في غزة. وأوضحت اللجنة أن العملية تمت بالتنسيق مع الجانبين، فيما ذكرت الوزارة أن جميع الجثامين مجهولة الهوية، وتسلمت بموجب الصفقة جثامين 15 فلسطينياً مقابل كل جثة إسرائيلية.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت الهدنة وتنفيذ بنود اتفاق التبادل، وسط تحذيرات من عودة التصعيد في حال تعثر المسار الإنساني أو السياسي في قطاع غزة.