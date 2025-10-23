أعلنت إلغاء اتفاق التعاون مع الوكالة الذرية.. إيران ترفض استئناف المفاوضات مع واشنطن

البلاد (طهران)

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس (الأربعاء)، أن بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما دامت واشنطن تصر على ما وصفه بـ”المطالب غير المعقولة”، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة حول الملف النووي الإيراني ومستقبل الاتفاق الذي وُقّع عام 2015.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن المحادثات التي كانت تُجرى بين طهران وواشنطن، إضافة إلى المفاوضات التي كانت مقررة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «تم تعليقها بالكامل» نتيجة إصرار الجانب الأمريكي على شروط تتجاوز الحدود المنطقية.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة خلال الأشهر الماضية، غير أن تلك الجهود توقفت إثر اندلاع الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، وشهدت مشاركة إسرائيل والولايات المتحدة في قصف مواقع نووية إيرانية.

تأتي تصريحات عراقجي بعد أيام من إعلان طهران انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم (2231)، الداعم للاتفاق النووي والمقيد لبرنامجها النووي، وذلك اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن “انقضاء صلاحية القرار يعني أن بلادها لم تعد ملزمة بأي قيود أممية»، داعية إلى «رفع الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”.

وفي تطور متصل، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن طهران ألغت اتفاق التعاون الذي كانت قد وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل – وفق مراقبين – انتكاسة جديدة لمساعي الوكالة لاستئناف تعاونها مع إيران، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية خلال الصيف الماضي.