4 كؤوس يشهدها الأسبوع الثاني من موسم سباقات الرياض

بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يعود من جديد

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، الموافق 23 _ 24 _ 25 من أكتوبر 2025 وذلك عبر الحفلات الثلاث رقم 24 و25 و26، بمجموع 12 شوطًا في كل حفل، الذي تتنوع فيها الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، ويشهد السباق أشواطًا مميزة ومنافساتٍ قوية بين الجياد، نستعرض من خلالها أبرز الأشواط والمشاركين في هذا الأسبوع،

ففي حفل يوم الجمعة، خُصِّص الشوط الثامن لـ كأس أفريقيا على مسافة 1800 متر للخيل المنتجة محليًا، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويُعدّ الجواد “يروع” المرشح الأبرز للكأس حاملاً في سجله كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الأخيرة بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات بدر سعود رزيق، وبقيادة الخيال كاميلو أوسبيسنا، أما الشوط العاشر من حفل الجمعة فقد خُصِّص لـ كأس الاستخبارات العامة على مسافة 1600 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشارك فيه الجواد “ديفنديد” في أول ظهورٍ له هذا الموسم، بشعار المالك مهيدب عبدالله المهيدب، وبتدريبات عبدالعزيز خالد، وبقيادة الخيال فهد الفريدي، كما يتواجد في الكأس الجوادان “أنكل” و”اجودي” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني، إلى جانب الجوادين “كارمل رود” و “الكتابليتي” بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز،

وفي سباقات يوم السبت، خُصِّص الشوط الثامن لـ كأس آسيا للأفراس المنتجة محليًا على مسافة 1400 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتعود للمشاركة بعد غيابٍ طويل الفرس “شقراء سلطان” بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وبتدريبات شالح العضياني، وبقيادة الخيال إيدي كاسترو، كما تشارك الفرس “مسايل” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيال محمد الدهام.

أما الشوط العاشر من حفل السبت، فقد خُصِّص لـ كأس إمارة المنطقة الشرقية على مسافة 2400 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويُشارك فيه الجواد الأبرز “جاك ريد كلاود” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات سامي الحرابي، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما يشارك الجواد “متفرد” بالشعار ذاته، وبتدريبات سلطان بن جلال، وبقيادة الخيال نواف المضياني.