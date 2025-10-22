منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد.. نافذة على الثقافة الإندونيسية الأصيلة ضمن موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
تقدّم منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد- إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025- تجربة ثقافية مميزة، تتيح للزوار التعرف على التنوع الغني للتراث الإندونيسي وفنونها التقليدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء التجارب العالمية التي يوفرها الموسم.
تقدّم منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد- إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025- تجربة ثقافية مميزة، تتيح للزوار التعرف على التنوع الغني للتراث الإندونيسي وفنونها التقليدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء التجارب العالمية التي يوفرها الموسم.
وتجمع المنطقة بين التصميم المعماري المستوحى من البيوت التقليدية الإندونيسية، والعروض الموسيقية والفنية التي تعبّر عن التراث المحلي، إضافة إلى أركان المأكولات الشعبية والمتاجر التي تعرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تعكس خصوصية الثقافة الإندونيسية.
وتأتي هذه الإضافة ضمن التوسع الجديد لبوليفارد وورلد في نسخته الحالية، التي تضم 24 منطقة تمثل ثقافات عالمية متنوعة، حيث أُدرجت إندونيسيا إلى جانب دول جديدة أخرى، بما يسهم في تعزيز التجربة التفاعلية للزوار ويؤكد مكانة موسم الرياض بصفته منصة رائدة للتبادل الثقافي والترفيه العالمي.