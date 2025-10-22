الرياضة

كأس آسيا 2| النصر يتغلب على جوا الهندي ويعزز صدارته لـ” الرابعة”

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      22 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نجح فريق النصر في تحقيق انتصار مهم خارج ملعبه، على حساب مضيفه فريق جوا الهندي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب فاتوردا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أحرز هدفي فريق النصر أنجيلو جابرييل  في الدقيقة التاسعة من اللقاء، ثم أضاف هارون كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 26، وقبل نهاية الشوط الأول قلص فريق جوا الهندي النتيجة بإحرازه هدفه الوحيد.

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة لفريق النصر مع بعض المحاولات للفريق الهندي لإدراك التعادل.

بتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، ليواصل صدارة للمجموعة الرابعة بثبات، مقتربًا خطوة إضافية من التأهل إلى الدور المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

