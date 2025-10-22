قبل موعد إعادة افتتاحه بساعات.. مسيرات تستهدف محيط مطار الخرطوم

البلاد (الخرطوم)

شهد محيط مطار الخرطوم الدولي، أمس (الثلاثاء)، سلسلة غارات نفذتها طائرات مسيرة، وذلك قبل يوم واحد من إعادة افتتاح المطار أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ أكثر من عامين. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات الطائرات والانفجارات بين الساعة الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، شملت مناطق وسط وجنوب الخرطوم، بالإضافة إلى شمال أم درمان التي تضم منشآت عسكرية كبيرة.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، أن المطار سيستأنف العمل اليوم الأربعاء بشكل تدريجي، بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والتشغيلية. المطار كان قد أغلق منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع تسبب في دمار واسع للبنية التحتية بالعاصمة السودانية.

ورغم هدوء نسبي في الخرطوم خلال الأشهر الماضية بعد سيطرة الجيش على المدينة، تواصلت الهجمات عبر الطائرات المسيرة، في مؤشر على استمرار التوتر والتهديدات الأمنية في العاصمة. ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، كما لم ترد أنباء عن إصابات حتى الآن.

وفي سياق الأزمة الإنسانية، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 4 آلاف شخص نزحوا خلال أسبوع واحد من مناطق شمال دارفور وغرب وجنوب كردفان بسبب العمليات القتالية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى أن 3 آلاف شخص فروا من شمال دارفور بينهم 1500 من عاصمة الولاية الفاشر، و1500 آخرون من قرية أبو قمرة، بينما نزح نحو 1200 شخص من ولايتي غرب وجنوب كردفان.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة من أن المدنيين في السودان يتحملون وطأة العنف المستمر، داعياً إلى وقف القتال فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين. من جانبها، نددت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور بالأوضاع المأساوية للمدنيين الفارين، داعية المنظمات الإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم، خصوصاً في مناطق مثل الفاشر، التي تخضع منذ مايو 2024 لحصار من قوات الدعم السريع.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة أزمات بدأت في أبريل 2023 نتيجة النزاع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح ما يقرب من 12 مليون سوداني، وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.