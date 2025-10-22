تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام جوا الهندي أبطال آسيا 2

البلاد (جدة)

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، على إحداث عدة تغييرات في تشكيل فريقه أمام جوا الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا (2) 2025-2026.

ويحل النصر ضيفًا على جوا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جواهرلال نهرو، باحثًا عن الفوز الثالث تواليًا في البطولة، والثاني خارج أرضه، لمواصلة صدارة مجموعته بثبات.

وقرر جيسوس إراحة القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو من مشقة السفر الطويل إلى الهند، وهو القرار الذي شكل خيبة أمل لجماهير جوا التي كانت تترقب ظهور النجم الكبير.

كما يغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن اللقاء بسبب الإصابة، في غياب لا يبدو مؤثرًا نظرًا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يدخل جيسوس المباراة بتشكيل يوازن بين الخبرة والشباب، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – عبدالإله العمري – محمد سيماكان – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – أنجيلو جابرييل – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: جواو فيليكس – ساديو ماني – هارون كمارا.