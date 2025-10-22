ترمب ينتقد «حماس» ويهدد بتدخل الحلفاء.. تحرك أمريكي لدعم وقف النار في غزة

البلاد (غزة)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، تصرفات حركة حماس واعتبرها انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، محذراً من أن الحلفاء الأميركيين سيدخلون إلى القطاع إذا استمرت الحملة على الاتفاق.

وقال ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم للتدخل بالقوة لمواجهة حماس، لكنه أشار إلى أنه ليس هناك حاجة لذلك حتى الآن، معرباً عن أمله في أن تلتزم الحركة بالاتفاق. وأضاف أن أي استمرار في الانتهاكات سيواجه برد”سريع وقاسٍ”.

ويشهد الشرق الأوسط حالياً تحركاً أميركياً مكثفاً لدعم وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى انهياره، حيث وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل بعد ظهر الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومتابعة المرحلة الثانية من الاتفاق. يأتي ذلك بعد وصول كبار المبعوثين الأميركيين للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، الذين التقيا نتنياهو يوم الاثنين لمناقشة الحفاظ على الهدنة القائمة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن زيارة دي فانس لن تشمل قطاع غزة مباشرة لأسباب أمنية، وسيكتفي بمراقبة الوضع عبر طائرة مسيرة تنقل لقطات إلى شاشات في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين من غزة، مؤكداً دعم استقرار الهدنة. وحذر المبعوثان الأميركيان إسرائيل من أي إجراءات قد تعرض الاتفاق للخطر، مؤكّدين أن الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضمن حدود الاتفاق وليس على حساب استمراره.

يأتي هذا الحراك الأمريكي- الأوروبي في ظل موجة عنف دامية سبقت الهدنة، وسط مخاوف من انهيار الاتفاق في حال استمرار الخروقات، ما يجعل الجهود الدبلوماسية لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غاية الأهمية.