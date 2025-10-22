انطلاق عروض مسرحية “المايسترو” مطلع نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض

البلاد (الرياض)
تنطلق مطلع نوفمبر المقبل عروض المسرحية الكوميدية “المايسترو” على مسرح بكر الشدي في منطقة “بوليفارد سيتي”، خلال الفترة من 1 – 7 نوفمبر 2025، في عمل مسرحي جديد يقدم ضمن الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض.
وتتناول المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي قصة صراع يدور بين زوجين يسعيان للاستيلاء على إرث عائلي، لتتشابك الأحداث في حبكة مليئة بالمفاجآت والمواقف الساخرة التي تجمع بين الطابع الكوميدي والمضمون الإنساني، بأسلوب يمزج بين الكوميديا الحوارية والعناصر الاستعراضية الخفيفة التي تضفي على العمل طابعًا ترفيهيًا متكاملًا، ويعد من أبرز العروض المنتظرة خلال الموسم.
ويمكن للجمهور حجز التذاكر عبر تطبيق Webook من خلال الرابط: https://webook.com/ar-SA/events/maestro-rs25.