المنتخبات السعودية تواصل مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “المنامة 2025”

البلاد (المنامة)
تواصل المنتخبات السعودية مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “المنامة 2025″، وسط حضور فاعل في مختلف الألعاب.
وتألق المنتخب السعودي للكرة الطائرة بتحقيقه انتصارين في منافسات الصالات والشاطئية، فيما اختتم منتخب كرة قدم الصالات تحت 17 عامًا معسكره الإعدادي استعدادًا لانطلاق المنافسات القارية اليوم الأربعاء.
ففي منافسات الكرة الطائرة للصالات، حقق المنتخب السعودي فوزًا مستحقًا على نظيره الأوزبكي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ضمن افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة من المسابقة، بعد مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة امتدت لثلاث ساعات، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25–22، 29–31، 16–25، 27–25، 15–10).
وقدم لاعبو الأخضر أداءً مميزًا عكس جاهزيتهم البدنية والفنية العالية، ونجاح الجهاز الفني في التعامل مع مجريات اللقاء، ليضع المنتخب نفسه في موقع جيد قبل مواصلة مشواره في البطولة.
وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، واصل الأخضر تألقه بفوز الثنائي السعودي هادي الجرفي وعلي العوامي على نظيرهما المالديفي بنتيجة شوطين دون مقابل (21–6، 21–8)، ضمن مباريات اليوم الثاني من المجموعة الأولى للمسابقة، حيث أظهر الثنائي تفوقًا واضحًا من بداية اللقاء حتى نهايته، بفضل الانسجام الكبير ودقة الإرسال والاستقبال، ليحصد الأخضر أولى نقاطه في البطولة بثقة واقتدار.
واختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في الدورة، حيث أجرى “أخضر الصالات” مرانه الأخير مساء اليوم تحت إشراف المدرب مبارك الشهراني، الذي ركّز خلال التدريب على الجوانب الفنية والتكتيكية ومراجعة الخطط الدفاعية والهجومية، في ختام المرحلة التحضيرية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى مملكة البحرين، استعدادًا لخوض أولى المباريات ضمن الدورة، في مشاركة تُعدّ الأولى للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا في هذا المحفل الآسيوي، حيث يطمح من خلالها إلى تحقيق حضور قوي يواكب الطموحات الرياضية السعودية في المنافسات القارية.