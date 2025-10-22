الصليب الأحمر يؤكد تبادل 15 جثماناً لفلسطينيين.. «حماس» تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

البلاد (غزة)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس (الثلاثاء)، عزمها تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين عُثر عليهما خلال عمليات ميدانية في قطاع غزة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل برعاية أميركية.

وأشارت الكتائب في بيان لها إلى أن عملية التسليم تتم عبر وسطاء وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبذلك يرتفع عدد الجثامين الإسرائيلية التي أعادتها حماس إلى 15 منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وفي المقابل، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت أمس نقل جثامين 15 فلسطينياً من إسرائيل إلى قطاع غزة، موضحة في بيان أن الجهات الطبية المحلية تسلمت الجثث للتحقق من هوياتها. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الجثامين التي تسلمها الجانب الفلسطيني إلى 165 منذ بدء التبادل.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الجثث التي وصلت أمس جميعها مجهولة الهوية، مضيفة أن الاتفاق ينص على تسليم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً مقابل كل جثة إسرائيلية تتم إعادتها. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الأول الاثنين تسلم جثة الأسير الثالث عشر ضمن الاتفاق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر 2023 إلى 68,229 قتيلاً و170,369 مصاباً. وأشارت إلى أن 13 شخصاً قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سبعة سقطوا في قصف مباشر، فيما انتُشلت جثث ستة آخرين من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل قتلت منذ 11 أكتوبر، تاريخ سريان وقف إطلاق النار، 87 فلسطينياً وأصابت 311 آخرين، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، في ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ إليهم.