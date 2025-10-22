إنفاذًا لتوجيهات القيادة| نجاح عملية جراحية لطفلة فلسطينية كانت تعاني من عيب خلقي في القلب

البلاد (الرياض)
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أجريت عملية جراحية للطفلة الفلسطينية “ميرا صهيب عقاد” التي كانت تعاني من عيب خلقي في القلب، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، تكللت بالنجاح- ولله الحمد.
وقد غادرت الطفلة الفلسطينية أرض المملكة بعد أن منَّ الله عليها بالشفاء التام، وسط منظومة متكاملة للرعاية الصحية والمتابعة الطبية الدقيقة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله.
ورفع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية، التي تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق، مبينًا أن ذلك يجسد القيم الإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية بإغاثة الملهوفين ورعاية المحتاجين.
وأعرب ذوو الطفلة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على تفضلهما بتكفل المملكة بعلاج ابنتهم، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست غريبة على مملكة الإنسانية وقيادتها الرشيدة، التي دأبت على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، مثمنين جهود الكادر الطبي السعودي المتميزة التي تمثلت في إجراء عملية جراحية لابنتهم؛ مما أسهم في سرعة تماثلها للشفاء ولله الحمد، سائلين المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والنماء والازدهار.