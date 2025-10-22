إنزاغي: طموحي كبير بتحقيق البطولة مع الهلال

محمد الجليحي (الرياض)

‬ أبدى المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال سعادته بالانتصار ‬الكبير على فريق السد القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت على ملعب الهلال في المملكة أرينا.

وقال: المباراة كانت ممتازة والشوط الأول لعبنا بشكل جيد لكن الخصم استعاد ثقته في الشوط الثاني. نحن نملك سلسلة انتصارات أتمنى ان تتواصل.

وعن مشكلة إصابة حمد اليامي وتعويضه باللاعب دارسي، قال: اللاعب لعب في هذا المركز لان الغيابات أجبرتنا على تغطية الخانة بمتعب الحربي وغيره من اللاعبين. وأشكر جماهير الهلال على دعمها لنا، واليوم كانت لها النصيب الأكبر من هذا الفوز.

وعن اختيار من ينفذ ضربات الجزاء قال: نحن حددنا من ينفذ.

وعن سالم الدوسري أجاب بأنه لا يستطيع تأكيد تواجد سالم حتى نرى تقدمه في المراحل العلاجية.

وعن تدويره للاعبين، أجاب: إن البدلاء يؤدون جيدا في التمارين ولهم حق في المشاركة، ومالكوم ونونيز وحسان تمبكتي كانوا مشاركين معنا خلال المرحلة السابقة، ولهم حق في وقت للراحة لمواصلة العمل مستقبلا.

وعن مواجهة الاتحاد القادمة في دوري روشن،قال المدرب: نحن نرى كل مباراة على حدة، فنحن الان في البطولة الآسيوية، وغدا سنقفل هذا الملف ونركز على المواجهة التالية، وهي مباراة صعبة امام بطل الدوري السابق، ما يؤرقني هو أننا لدينا فترة راحة اقل من الاتحاد، الذي لديه يوم إضافي اكثر من فريقي.

من جانبه، قال السنغالي كوليبالي أفضل لاعب في المباراة: أنا سعيد بهذا الفوز واتمنى استمرار هذه الانتصارات.

المباراة كانت صعبة وبدايتنا هي التي ساعدتنا بعد تسجيل الهدفين، لكن تراجعنا وسجل السد هدفه وعدنا واستلمنا زمام الأمور في المباراة.

وأضاف: المدرب إنزاغي اعطانا ثقة كبيرة والمدرب يعرفني منذ ان كنت في نابولي الإيطالي، وسوف اقدم كل شيء لإسعاد جمهور الهلال وطموحاتنا كبيرة لتحقيق البطولات، واطالب جمهور الهلال بدعمنا والوقوف معنا لأننا نحاول بكل جهد ان نرضيهم.

وتحدث مدرب السد القطري وهو المدرب المساعد سيرخيو اليغري؛ فقال: إن الهلال امتلك المباراة لوفرة النجوم، ومع ذلك استطعنا خلق فرص كان بالإمكان استغلالها بشكل افضل، لكن للأسف اضاعة الفرص كانت غير منطقية.

الهلال لعب بتشكيل مختلف عن مباراته السابقة امام الاتفاق وأنا تابعته خلالها

نبارك لفريق الهلال، ونحن لا زلنا في بداية الموسم وسنواصل العمل لتصحيح الكثير من الأخطاء.

وعن تسجيل الهلال من كرات ثابتة قال المدرب: أنا أتحمل المسؤولية ولا أستطيع تحميل اللاعبين تسجيل هذه الأهداف؛ لأن المدرب السابق كان هو المسؤول الأول عن تدريب اللاعبين على هذه المهارة، اما الان علينا تصحيح هذا المشكلة بشكل افضل.