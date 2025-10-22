أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة “شتاء مكة”.. لتجربة سياحية وترفيهية مستدامة

البلاد (مكة المكرمة)
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة “شتاء مكة” بهدف تحويل الموسم الشتوي في العاصمة المقدسة إلى تجربة سياحية وترفيهية مستدامة من خلال وجهات موسمية متنوعة تعزز جودة الحياة، وتدعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة، وتُسهم في تنمية المشهد الحضري.
وتركز المبادرة على استثمار الأجواء الشتوية المميزة في مكة المكرمة من خلال تنظيم مواقع موسمية آمنة ومنضبطة تُلبي تطلعات الزوار والأهالي، وتُسهم في تحفيز الأنشطة التجارية والسياحية، ودعم رواد الأعمال في مجالات الضيافة والمقاهي والمشروعات الترفيهية الصغيرة.
كما تتضمن المبادرة تنفيذ برامج مجتمعية متنوعة تخدم الأحياء وتستقطب الزوار، إلى جانب تهيئة الوجهات العامة وتحسين المرافق والمسطحات المفتوحة بما يواكب معايير جودة الحياة.
وأكّدت الأمانة أن مبادرة “شتاء مكة” تأتي امتدادًا لمبادراتها في تفعيل تنظيم المواسم السياحية وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، عبر بيئة منظمة تُحقق التوازن بين الاستثمار والأنشطة المجتمعية، وتُبرز الطابع الجمالي والثقافي للعاصمة المقدسة.