أخضر الصالات يواجه العراق في ختام تصفيات كأس آسيا

1 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      22 أكتوبر 2025
البلاد (القطيف)
يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم الأربعاء نظيره منتخب العراق، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة القطيف، وذلك في ختام مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.
وأجرى أخضر الصالات حصة تدريبية استرجاعية في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، وذلك في إطار التحضيرات للمواجهة المقبلة.
وعقد “بلازا” اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين، استعرض خلاله عددًا من الحالات الفنية من المباراة السابقة، وناقش أبرز الملاحظات بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب التكتيكية قبل لقاء العراق.
ويخوض المنتخبان المواجهة ولكلٍ منهما 6 نقاط من انتصارين، في لقاءٍ يُحدد متصدر المجموعة الرابعة مع ختام منافسات الدور الأول من التصفيات.
