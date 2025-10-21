يضم أضخم العروض من نوعها في الشرق الأوسط| موسم جدة 2025 يطلق موجة الرعب والتشويق “هورور كون”

البلاد (جدة)

انطلقت فعالية “هورور كون – Horror Con”، إحدى أبرز مناطق موسم جدة 2025، الموجهة لمحبي المغامرة والخيال الحي، التي تُقام بجانب نادي اليخوت بمدينة جدة، وتستمر 20 يومًا، تُقدم خلالها مجموعة من أحدث تجارب الرعب العالمية وأكبرها على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

وتُعد فعالية “هورور كون” الأضخم من نوعها في المنطقة، حيث تستوعب 10 آلاف زائر من عشاق الأفلام والألعاب والكتب ذات الطابع المرعب، كما تضم 4 مناطق رئيسية، و8 بيوت رعب، إضافة إلى 20 مقهى ومطعمًا، و9 ألعاب تفاعلية، و6 متاجر، جميعها صُممت وفق أعلى المعايير العالمية.

وتُقدم الفعالية لزوارها تجارب متنوعة تشمل عددًا من المتاهات، والمفاجآت اليومية التي تضمن تنوع التجارب وإبقاء عنصر المفاجأة حاضرًا في كل زيارة.

وتتميز “هورور كون” بقدرتها على دمج المؤثرات السينمائية بالتفاعل الحي؛ما يمنح الزوار إحساسًا واقعيًّا يجعلهم جزءًا من مشاهد أفلام الرعب، في مساحات صُممت بأسلوب يتناسب مع مختلف الفئات الباحثة عن الأجواء المملوءة بالحركة والتشويق.

وتضم الفعالية منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات، تتيح للزوار الاستمتاع بلحظات استراحة وسط أجواء مفعمة بالإثارة، وتضع الزوار في تجارب حسية مستوحاة من أشهر فعاليات الرعب العالمية.

ويعكس “هورور كون” توجه موسم جدة 2025 نحو الابتكار والتنوع في تقديم الفعاليات المتنوعة التي تثري القطاع الترفيهي، وتبرز التنوع الكبير الذي أصبح علامة مميزة للموسم،

ويستمر موسم جدة 2025 في تعزيز مكانة المدينة على خريطة الفعاليات الدولية، من خلال ما يقدمه من تجارب متنوعة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه والرياضة، وتُبرز المقومات الطبيعية والتاريخية للمدينة، بما يعكس روحها العصرية وطابعها المتفرد، ويعزز من دورها كمحرك رئيسي في تنشيط السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.