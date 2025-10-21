الرياضة

يايسله: لعبنا مباراة رائعة.. وكيسيه: أنا رهن إشارة المدرب

بدر النهدي (جدة)

‏قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأهلاوي عقب الفوز العريض الذي حققه فريقه على ضيفه الغرافة القطري برباعية نظيفة: إن اللاعبين طبّقوا ما أريده بالضبط. لقد كانت مباراة رائعة عكس المباريات التي خضناها مؤخرًا، عندما كان ظهر الفريق بمستوى غير جيد، ولكن اليوم قدّم اللاعبون أداء جميلا، واستطاعوا تحقيق الانتصار.

وفي ذات السياق خلال المؤتمر الصحفي، ذكر فرانك كيسيه الذي نال أفضل لاعب في اللقاء، عن مشاركته في لقاء لغرافة كمحور متقدّم ، أن كرة القدم لعبة جماعية، وأنا تحت رهن إشارة المدرب، وسأقدم كل ما لدي في أي مركز يضعني فيه.

