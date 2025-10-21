وزير الخارجية وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مسارات التعاون وسبل تعزيزه بين الجانبين. وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بوزير خارجية ماليزيا محمد حسن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.