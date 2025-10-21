لودي يُصعد ضد الهلال ويطالب بكامل عقده

البلاد (جدة)

شهدت أزمة نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي رينان لودي تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما غادر الأخير الفريق عقب استبعاده من القائمة المحلية مع بداية الموسم الحالي.

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق برونو أندرادي، فإن محامي لودي بدأ مؤخرًا في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحصول موكله على كامل مستحقات عقده الممتد حتى عام 2028.

يُذكر أن لودي انضم إلى الهلال في يناير 2024، وشهد مستواه تذبذبًا خلال فترات مختلفة، ما دفع إدارة النادي إلى عدم تسجيله في القائمة المحلية بعد التعاقد مع ثيو هيرنانديز، مع الإبقاء عليه فقط في القائمة الآسيوية.

من جهة أخرى، يستعد الهلال لمواجهة السد القطري، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.