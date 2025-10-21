دوري أبطال الخليج للأندية| الشباب يخسر أمام تضامن حضر موت بثنائية

حقق فريق تضامن حضرموت اليمني فوزًا ثمينًا على نظيره الشباب بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية.

بدأ تضامن حضرموت اللقاء بقوة هجومية واضحة، وافتتح اللاعب ممدوح التسجيل في الدقيقة 8 بعد تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22، أضاف باول الهدف الثاني للفريق اليمني بتسديدة متقنة، ليؤكد تفوق فريقه في أول نصف ساعة من المباراة.

حصل فريق الشباب على فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 29 بعد احتساب ركلة جزاء، لكن كاراسكو فشل في ترجمتها إلى هدف، ليحافظ تضامن حضرموت على تقدمه بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.

شهدت الدقيقة 77 طرد أحد لاعبي تضامن حضرموت بالبطاقة الحمراء، ليكمل الفريق اليمني اللقاء بعشرة لاعبين، إلا أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه بفضل التنظيم الدفاعي الجيد والتألق في الخط الخلفي.

بهذا الفوز، رفع تضامن حضرموت رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وكان الفريق اليمني قد خسر مباراته الأولى أمام الريان القطري بخماسية نظيفة، بينما تعادل الشباب في الجولة الافتتاحية مع النهضة العُماني بنتيجة (1-1).