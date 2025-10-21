طرح 42 مشروعاً عبر منصة «استطلاع»

البلاد (الرياض)

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 42 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.

وطرحت الهيئة العامة للأوقاف عبر المنصة مشروع (لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية)؛ بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للعقار لمشروع “جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

من جانبه، طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع (الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تنظيم إجراءات منح ترخيص إقامة المحمية الخاصة .

وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر المنصة مشروع “تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية”.