خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025.. «المجلس الصحي» يستعرض معدلات النجاة من السرطان

البلاد (الرياض)

يشارك المجلس الصحي السعودي في ملتقى الصحة العالمي 2025 بنسخته الثامنة، الذي يُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ضمن تجمّع دولي يضمّ عديدًا من القادة والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار في المجال الصحي لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات الصحية والرقمية. ويقدم المجلس لزواره خلال مشاركته في الملتقى “منطقة رائد التفاعلية” التي تضم أهم القرارات، التي أصدرها المجلس الصحي السعودي، إضافة إلى عديدٍ من المبادرات والمشروعات الصحية، التي تسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي؛ ومنها: الملف الصحي الموحد (نفيس) والترميز الطبي والمعايير لتوحيد المصطلحات والرموز والمعايير للتشخيص والعمليات والإجراءات في القطاع الصحي، كذلك إصدار الإجازات المرضية إلكترونيًا، ومشروع النظام الوطني لقياس النضوج .

إضافة إلى النظام الإحصائي لمراكز السكري”سندك” لجمع البيانات والمعلومات عن توزيع مراكز السكري والموارد الصحية الأساسية، كذلك بوابة البحوث والدراسات الصحية الوطنية (نهر ساب). ويشارك المجلس في الملتقى الصحي العالمي بعدد من المشاريع الصحية التي تسهم في دعم الجهود المبذولة في مجال مكافحة السرطان ومنها: تقرير معدلات النجاة من السرطان، والمنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام، التي تتعلق بنشر تقارير السجل السعودي للأورام.