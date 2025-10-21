خلال مشاركته في قمة الشبكة العمانية.. رئيس سدايا: الذكاء الاصطناعي يصوغ معطيات الحاضر والمستقبل

البلاد (الرياض)

أكّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن العالم اليوم يمرّ بنقطة تحوّلٍ محوريةٍ في مسيرة البشرية؛ إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي أبحاثًا تُناقَش في أروقة الجامعات أو خيالًا علميًّا تتصدّر قصصه الروايات، بل أصبح واقعًا فاعلًا يصوغ معطيات حاضرنا ويرسم ملامح مستقبلنا، فاتحًا آفاقًا جديدةً للمبادرين، ومستدعيًا وعيًا عميقًا للتعامل مع تحدّياته بمسؤوليةٍ وحكمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال مشاركته في قمة الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا. وقال:” إن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين–حفظهما الله- استثمرت مبكرًا البيانات والذكاء الاصطناعي لدورهما المحوري في تشكيل المستقبل، فجعلتهما في صميم رؤية المملكة 2030، وأنشأت عام 2019 «سدايا» لتقود مسيرة الريادة الوطنية في هذا المجال الحيوي، حيث حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها المركز الأول عالميًا في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي”. وبيّن أن من أبرز الحلول الوطنية الرائدة التي طوّرتها «سدايا» التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، ومنصة «نفاذ» الوطنية للدخول الموحد، والسحابة الحكومية «ديم»، إلى جانب النماذج الذكية المتقدمة مثل النموذج اللغوي العربي الكبير«علام»، ومنصة «بصير» لخدمة ضيوف الرحمن، ونظام «عيناي» للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، ومنصة «استشراف» للتحليلات المتقدمة.