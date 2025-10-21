ختام معسكري منتخبي التايكوندو للشباب والأولى استعدادًا لآسيوية البحرين 2025

البلاد (الرياض)
اختتم المنتخبان السعوديان للتايكوندو لفئتي الشباب والدرجة الأولى أمس، معسكريهما الإعداديين في كل من مدينة الدمام وجمهورية الصين الشعبية، وذلك استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري.
ويُقام معسكر منتخب الشباب في مدينة الدمام، ضمن برنامج تحضيري مكثف؛ يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتطبيق الجوانب التكتيكية، تحت إشراف الجهازين الفني بقيادة المدربين قربان سيف الدين طرابلسي، ومحمد البخيت.
في المقابل، يواصل منتخب الدرجة الأولى معسكره الخارجي في مدينة ووشي الصينية، الذي انطلق في العاشر من أكتوبر ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته، ويتضمن تدريبات تخصصية ومباريات تجريبية أمام منتخبات آسيوية وأوروبية وعربية؛ تهدف إلى تعزيز الخبرات الميدانية وصقل مهارات اللاعبين، بقيادة المدرب راديك إيساف، والمدرب الوطني هاني المطرفي.
وكان المنتخبان قد شاركا مؤخرًا في بطولة بولندا المفتوحة ضمن سلسلة التحضيرات الدولية، وحققا خلالها (11) ميدالية، ونال منتخب الشباب سبع ميداليات، منها ذهبية واحدة أحرزتها اللاعبة ديمة الشويعر (وزن – 46 كجم)، وفضيتان لكل من مشاري بامسعود (وزن – 48 كجم) وعبدالعزيز الخالدي (وزن – 51 كجم)، إلى جانب أربع ميداليات برونزية لكل من نواف البيشي، عبدالمحسن الشويبي، روز الفرحان، ونوال هزازي.
وحقق منتخب الدرجة الأولى، أربع ميداليات برونزية عبر اللاعبين: دنيا أبو طالب (وزن – 57 كجم)، عبدالله المشرف، رياض حمدي (كلاهما في وزن – 54 كجم)، ورحمة الخواهر (وزن – 46 كجم).
تأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الاتحاد السعودي للتايكوندو؛ الرامية إلى تطوير المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتهيئتها للمنافسات القارية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز حضور الرياضة السعودية على الساحتين الإقليمية والعالمية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها رياضة التايكوندو في المملكة.