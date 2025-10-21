تستهدف تصحيح أوضاع العاملين في هذه الأنشطة.. إطلاق اشتراطات أنشطة المياه غير الشبكية

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة السعودية للمياه عن الإطلاق المرحلي لاشتراطات أنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه “المناهل والأشياب”، وهي خدمات توزيع وتجميع المياه عبر الصهاريج، إضافةً إلى محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب.

وتستهدف هذه الخطوة تنظيم وتصحيح أوضاع العاملين في هذه الأنشطة الحيوية، بالتزامن مع اعتماد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة، ورفع مستوى جودة تقديم خدمات المياه في محطات التعبئة والناقلات، سواء كانت صالحة للشرب، أو غير صالحة للشرب أو مياهًا معالجة، إضافةً إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي.وصرح نائب الرئيس لقطاع البيئة والاستدامة المهندس ممدوح الشعيبي، أن المرحلة الأولى لخدمات المياه غير الشبكية “الصهاريج” سوف تستمر حتى نهاية ديسمبر 2025م، وتبدأ المرحلة الثانية 1 يناير وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م، فيما بدأت المرحلة الأولى لمحطات تعبئة المياه الأشياب، والمناهل أمس، وتستمر حتى 31 مارس 2026م، وتبدأ المرحلة الثانية من 1 أبريل 2026م وتنتهي بنهاية 31 مارس 2027م، داعيًا مزاولي الأنشطة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة؛ للحصول على تراخيصهم النظامية واستيفاء الاشتراطات التنظيمية.

لافتا إلى أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة إستراتيجية تُعنى بتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الخدمات غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات، مؤكدًا أن هذه الخطوة، تعد امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة.