متابعات

السواحه يلتقي الطلاب السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1447 هـ      21 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (واشنطن)
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن ما يحققه أبناء وبنات الوطن من تميز علمي في أبرز الجامعات العالمية هو ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتمكين الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها لتعزيز تنافسية المملكة عالميًا.
جاء ذلك خلال لقائه بعددٍ من الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأمريكية، بحضور الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز، وثمّن جهود الطلبة في التخصصات التقنية والعلمية ومجالات البحث والابتكار، مشيرًا إلى أن المبتعثين يمثلون رافدًا أساسيًا لمسيرة التطوير والتنمية, وعناصر فاعلة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.
وأعرب السواحه عن اعتزازه بما يقدمه المبتعثون من إنجازات نوعية تعكس صورة مشرّفة عن أبناء المملكة، مؤكّدًا أن الوطن يترقب إسهاماتهم المستقبلية في تعزيز التنافسية والريادة العالمية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *