“الأرصاد” تنفي تنبؤات بهطول أمطار لـ45 يومًا

ونفت “الأرصاد” أن يكون ما ورد في المقطع المتداول منقولًا عن المركز، مهيبة بالجميع اعتماد بياناتها الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وشدد المركز على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفقًا لاشتراطات نظام الأرصاد المعنية بنشر ونقل البيانات والمعلومات الأرصادية.