متابعات“الأرصاد” تنفي تنبؤات بهطول أمطار لـ45 يومًا صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1447 هـ 21 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أكد المركز الوطني للأرصاد عدم صحة تنبؤات أحد الأشخاص ظهر في مقطع متداول، توقع هطول أمطار متوالية لمدة 45 يومًا على المملكة. ونفت “الأرصاد” أن يكون ما ورد في المقطع المتداول منقولًا عن المركز، مهيبة بالجميع اعتماد بياناتها الصادرة عبر القنوات الرسمية. وشدد المركز على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفقًا لاشتراطات نظام الأرصاد المعنية بنشر ونقل البيانات والمعلومات الأرصادية.