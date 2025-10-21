أبطال أوروبا| برشلونة يدك شباك أولمبياكوس بسداسية

حقق فريق بشلونة فوزًا كاسحًا على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بسداسية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققًا فوزه الثاني في البطولة بعد خسارته السابقة أمام باريس سان جيرمان، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة فقط في قاع الترتيب.

بدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية كبيرة، وافتتح النجم الشاب فيرمين لوبيز التسجيل في الدقيقة 7 بعد تمريرة رائعة من الموهوب لامين يامال.

ولم يكتفِ لوبيز بالهدف الأول، بل أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتمريرة ذكية من بيدرو فرنانديز، ليؤكد تفوق برشلونة في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، نجح المغربي أيوب الكعبي في تقليص الفارق في الدقيقة 53 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

لكن طموحات الفريق اليوناني تراجعت بعد أن تلقى سانتياجو هيزي بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل أولمبياكوس المباراة بعشرة لاعبين أمام الطوفان الكتالوني.

استغل برشلونة النقص العددي في صفوف خصمه، ليضيف هدفه الثالث في الدقيقة 68 عبر لامين يامال من ركلة جزاء.

ثم جاء الدور على النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 74، قبل أن يعود فيرمين لوبيز ليكمل هاتريك تاريخي في الدقيقة 77.

ولم يتوقف الزحف الهجومي، إذ سجل راشفورد هدفه الثاني والسادس لبرشلونة في الدقيقة 79، ليختتم الفريق الإسباني مهرجان الأهداف بسداسية مذهلة.