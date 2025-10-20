51 قتيلاً و150 مصاباً منذ إعلان وقف الحرب

البلاد (غزة)

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس (الأحد)، عن تسجيل 51 قتيلاً وأكثر من 150 مصابًا منذ دخول اتفاق وقف الحرب حيّز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حرب غزة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 68 ألف قتيل و170 ألف مصاب، وفق الإحصاءات الطبية الرسمية.

وكانت حوادث سابقة قد أظهرت مقتل 35 شخصًا وإصابة 146 آخرين منذ بدء وقف الحرب، فيما استمرت عمليات البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة في المناطق المتضررة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب على مدى السنتين الماضيتين.