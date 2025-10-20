منطقة “كوريا ” في بوليفارد وورلد.. تجربة ثقافية آسيوية متكاملة ضمن موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
تقدم منطقة “كوريا ” في بوليفارد وورلد -إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025- تجربة ثقافية آسيوية مميزة، تعكس عمق التراث الكوري وتاريخ حضارته، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنوع الثقافي الذي يقدمه الموسم وزيادة التفاعل بين مختلف الشعوب.
وتتيح المنطقة للزوار التعرف على أبرز معالم الثقافة الكورية من خلال تصميم معماري مستوحى من البيوت التقليدية، والعروض الفنية التي تعكس التراث المحلي، إلى جانب أركان للمأكولات الكورية الأصيلة ومتاجر تقدم الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.
وتعد هذه الإضافة جزءًا من التوسع الجديد لبوليفارد وورلد في نسخته الحالية، الذي يضم 24 منطقة تمثل ثقافات عالمية متنوعة، إذ أُدرجت كوريا الجنوبية إلى جانب مناطق أخرى جديدة، بما يسهم في تعزيز التجربة العالمية للزوار ويجعل موسم الرياض منصة للتبادل الثقافي والمعرفي في أجواء ترفيهية متكاملة.