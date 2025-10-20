متابعات

منطقة “كوريا ” في بوليفارد وورلد.. تجربة ثقافية آسيوية متكاملة ضمن موسم الرياض 2025

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تقدم منطقة “كوريا ” في بوليفارد وورلد -إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025- تجربة ثقافية آسيوية مميزة، تعكس عمق التراث الكوري وتاريخ حضارته، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنوع الثقافي الذي يقدمه الموسم وزيادة التفاعل بين مختلف الشعوب.
وتتيح المنطقة للزوار التعرف على أبرز معالم الثقافة الكورية من خلال تصميم معماري مستوحى من البيوت التقليدية، والعروض الفنية التي تعكس التراث المحلي، إلى جانب أركان للمأكولات الكورية الأصيلة ومتاجر تقدم الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.
وتعد هذه الإضافة جزءًا من التوسع الجديد لبوليفارد وورلد في نسخته الحالية، الذي يضم 24 منطقة تمثل ثقافات عالمية متنوعة، إذ أُدرجت كوريا الجنوبية إلى جانب مناطق أخرى جديدة، بما يسهم في تعزيز التجربة العالمية للزوار ويجعل موسم الرياض منصة للتبادل الثقافي والمعرفي في أجواء ترفيهية متكاملة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *