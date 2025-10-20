ضمن موسم الرياض| تأهل 8 ملاكمين إلى نهائيات بطولة WBC Grand Prix

البلاد (الرياض)
اختتمت أمس المرحلة الرابعة “نصف النهائي” من بطولة “WBC Grand Prix” العالمية للملاكمة، التي أقيمت في منطقة بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط أجواء حماسية شهدت نزالات قوية ومنافسة عالية المستوى، انتهت بتأهل 8 ملاكمين إلى النهائيات الكبرى المقرر إقامتها في 20 ديسمبر المقبل بالعاصمة الرياض.
وجاءت النزالات الثمانية حافلة بالإثارة والتشويق، إذ قدّم المشاركون أداءً متميزًا عكس جاهزيتهم الفنية والبدنية، وأسفرت النتائج عن تأهل نخبة من أبرز الأسماء العالمية في الأوزان الأربعة (الريشة، والخفيف الفائق، والمتوسط، والثقيل).
ففي وزن الريشة، تأهل الأوزبكي موجيبيلو تورسونوف بعد فوزه بقرار الأغلبية، إلى جانب الكولومبي كارلوس أوتريا الذي حسم نزاله بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى.
وفي الوزن الخفيف الفائق، تأهل الإيطالي – الألباني محمد قامِلي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، فيما لحق به المكسيكي براندون ميخيا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة.
أما في الوزن المتوسط، تأهل الكندي دارك بومرلو بقرار الأغلبية، والأسترالي ديلان بيغز بقرار جماعي.
وفي الوزن الثقيل، حجز البوسني أحمد كرنيتش بطاقة التأهل بقرار منقسم، ورافقه الأرجنتيني كيفن راميريز بالقرار نفسه.
ومع تأهل ثمانية من أبرز الملاكمين العالميين، تقترب البطولة من محطتها الختامية، وستقام النهائيات الكبرى على ثماني جولات لكل نزال لتحديد أبطال الفئات الأربع، في مواجهة تُعد من أضخم النزالات في تاريخ بطولات مجلس الملاكمة العالمي (WBC).
وانطلقت البطولة في شهر أبريل الماضي بمشاركة 128 ملاكمًا من أكثر من 40 دولة، ضمن مشروع رياضي عالمي يُنفذ بالشراكة بين موسم الرياض ومجلس الملاكمة العالمي (WBC)، وفق نظام خروج المغلوب (Single Elimination) على مدار أربع مراحل تمهيدية، شهدت إقامة أكثر من 120 نزالًا وصولًا إلى نصف النهائي.
وتبرز بطولة WBC Grand Prix بوصفها نموذجًا عالميًا لتطوير رياضة الملاكمة، من خلال اعتماد أنظمة تنظيمية تسهم في رفع جودة المنافسات والحد من الجدل التحكيمي، وتعكس استضافة الرياض لجميع مراحل البطولة قدرتها على احتضان أبرز الفعاليات الدولية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضات القتالية، ووجهة رائدة للترفيه في العالم.
وينتظر عشاق الملاكمة حول العالم النهائي المرتقب في ديسمبر المقبل، لمعرفة أبطال WBC الجدد الذين سيتوّجون من قلب العاصمة الرياض.