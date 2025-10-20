الرئيسية
شاموسكا يعزز رقمه القياسي في الدوري السعودي
الرياضة

شاموسكا يعزز رقمه القياسي في الدوري السعودي

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

عزز البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، رقمه التاريخي دوري المحترفين السعودي، اثر قيادته للفريق للانتصار على حساب نظيره ضمك.

وحسم التعاون مباراته ضد ضمك بنتيجة 6-1، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ورفع شاموسكا رصيده من الانتصارات عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ تطبيقه في موسم 2008-2009 إلى 85 انتصارًا.

ويعتبر شاموسكا أكثر مدرب في تاريخ دوري المحترفين السعودي تحقيقًا للانتصارات؛ حيث وسع الفارق إلى 3 انتصارات بينه وبين صاحب المركز الثاني فتحي الجبال بعد سداسية التعاون في مرمى ضمك الليلة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

