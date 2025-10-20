شاموسكا يعزز رقمه القياسي في الدوري السعودي

البلاد (جدة)

عزز البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، رقمه التاريخي دوري المحترفين السعودي، اثر قيادته للفريق للانتصار على حساب نظيره ضمك.

وحسم التعاون مباراته ضد ضمك بنتيجة 6-1، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ورفع شاموسكا رصيده من الانتصارات عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ تطبيقه في موسم 2008-2009 إلى 85 انتصارًا.

ويعتبر شاموسكا أكثر مدرب في تاريخ دوري المحترفين السعودي تحقيقًا للانتصارات؛ حيث وسع الفارق إلى 3 انتصارات بينه وبين صاحب المركز الثاني فتحي الجبال بعد سداسية التعاون في مرمى ضمك الليلة.