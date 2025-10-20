روسيا تصعّد هجماتها الجوية بعد محادثات واشنطن.. بوتين يعرض على ترمب صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا

البلاد (واشنطن)

كشفت مصادر أمريكية وغربية عن عرضٍ مفاجئ قدّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخراً، يقضي بإنهاء الحرب في أوكرانيا مقابل تنازل كييف عن السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرق البلاد.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين كبيرين مطلعين على تفاصيل الاتصال أن بوتين أبدى استعداده للتنازل عن أجزاء من منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين يسيطر عليهما جزئياً، مقابل ضمان السيطرة الروسية الكاملة على دونيتسك، في ما وصف بأنه عرض أقل تشدداً من الطرح السابق خلال قمة أنكوريج بألاسكا في أغسطس الماضي.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن البيت الأبيض رأى في العرض تقدماً محدوداً، فيما وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه «بيع للأوكرانيين من كيسهم»، مؤكداً أن كييف لن تقبل بأي تسوية تنتقص من سيادتها. ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الكرملين حول فحوى المحادثة، في حين قال ترامب إنه يعتزم لقاء بوتين في المجر خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال النقاش حول سبل إنهاء الحرب.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية، شن سلاح الجو الروسي سلسلة غارات مكثفة على مدن أوكرانية، من بينها خاركيف وسومي وزابوريجيا وتشيرنيهيف، بعد يوم واحد من لقاء ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

ووفقاً لسلاح الجو الأوكراني، استخدمت روسيا 164 طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات، تم اعتراض 136 منها، فيما أصابت 27 طائرة أهدافاً في 12 موقعاً داخل البلاد. وأدت الهجمات إلى تدمير منشآت للطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان في شمال أوكرانيا، إضافة إلى اندلاع حرائق في زابوريجيا دون تسجيل إصابات بشرية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دعا، عقب لقائه زيلينسكي، طرفي الصراع إلى وقف القتال فوراً قائلاً: “كفى سفكاً للدماء”، في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى استمرار التصعيد رغم محاولات التهدئة السياسية.